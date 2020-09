El Cártel de Sinaloa trata de mantener vigente la figura del Chapo Guzmán con la entrega de despensas

“ No, lo que usted ve no son regalos de políticos en campaña ni ayudas del gobierno por la crisis sanitaria. Hoy nos encontramos aquí en la casa, a la familia preparando ¿qué creen? Las chapodespensas ”, señaló Víctor Silva, corresponsal de Noticias Telemundo .

No es la primera vez que hijos de El Chapo entregan despensas durante la crisis sanitaria: en abril de este año, Telemundo reportó sobre la entrega de comida a familiares de enfermos de COVID-19 por parte de la empresa “Chapo 701”, de Alejandrina Guzmán , hija del capo. Cajas de cartón con el rostro del ex líder del cártel estampado fueron bautizadas como las chapodespensas .

