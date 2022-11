El Cartagena expulsa a siete abonados tras participar en una violenta reyerta contra hinchas del Granada

Cuatro de los aficionados castigados son de la peña Curva Vickers y tres de la Black and White , que se ha disuelto tras conocer la sanción, y esta inhabilitación es la consecuencia del trabajo llevado a cabo con el Cuerpo Nacional de Policía para identificar a quienes tomaron parte en la citada pelea, en la que también se involucraron otros seguidores blanquinegros que no tienen el carné de abonado, por lo que las medidas a adoptar contra ellos ya corresponden exclusivamente a la Policía.

