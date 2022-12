El carrusel de la reelección

Añadió que las experiencias de 2014 y 2019, en el tema de elección de diputados y el desempeño de la Asamblea, dejan importantes lecciones: investigar qué intereses representa un candidato, porque que sea “nuevo” no significa que sea distinto; que el voto no es un cheque en blanco, y que en 2024 es crucial elegir a quienes presenten propuestas políticas diferentes al modelo clientelar y al “qué hay pa’ mí”.

You May Also Like