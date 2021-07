El carguero ‘Ever Given’ ya navega de nuevo tras estar retenido desde marzo en el Canal de Suez

El Ever Given navega en estos momentos en las aguas del canal, ante las cámaras de la prensa local e internacional, y posteriormente retomará su rumbo a Rotterdam, que era su destino final cuando quedó encallado en una orilla del canal de Suez a finales de marzo.

Este martes el Tribunal Económico de la ciudad de Ismailiya, ubicada junto al canal, decidió levantar esa orden emitida el pasado 13 de abril, para permitir al Ever Given navegar libremente, después de que la Autoridad del Canal de Suez notificara que había alcanzado un acuerdo con la empresa japonesa Shoei Kisen.

El portacontenedores de bandera panameña Ever Given pudo volver a navegar este miércoles, tras estar retenido desde finales de marzo en el Canal de Suez por las autoridades egipcias, después de que la empresa propietaria alcanzara un acuerdo económico por el bloqueo de esta vía marítima.

