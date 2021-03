El Caramelo se haría japonés para estar en Tokio y apoyar al Tri

Un torneo internacional sin el famoso Caramelo apoyando a la Selección Mexicana difícil de ver desde 1986. Sin embargo, la pandemia le podría jugar chueco a Héctor Chávez, quien se quedaría fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por decisión del Comité Olímpico Internacional de impedir asistencia de seguidores extranjeros en la justa.

Por eso, el Caramelo hará todo lo que tenga que hacer para lograr el acceso a la capital olímpica. Ya se vacunó y hasta aseguró que buscaría la residencia japonesa con tal de ir a esta edición de los Juegos Olímpicos.

“Yo ya me fui a vacunar, estoy vacunado, sin embargo ahorita las autoridades del Comité Olímpico en Japón han determinado fehacientemente que no habrá espectadores extranjeros, estamos en la espera de que haya un cambio de última hora, que permitan un porcentaje”, relató a Mediotiempo.

“Siento que si vas con tu prueba y demuestras que ya fuiste vacunado pienso que nos puede abrir una ligera puerta y esperanza para obtener el Oro como en Londres 2012”.

Chávez se vacunó en Houston, Texas, donde recibió dos dosis de la vacuna, a la espera de que el equipo de Jaime Lozano derrote este domingo a Canadá para ganar uno de los dos boletos a los Olímpicos, disponibles en el Torneo Sub 23 de Concacaf que se disputa en Guadalajara.

“A partir de mañana a primera hora, una vez que salgamos de este estadio con nuestro boleto de Tokio 2020, voy a hacer eso, me leíste la mente, es ir a tocar puertas y si hay que buscar la residencia en Tokio la trataré de buscar con tal de estar cerca de nuestros seleccionados”, añadió.

El Caramelo tiene más de 406 partidos siguiendo a la Selección Mexicana en un sinfín de torneos.

“Me vacuné en Houston, mi esposa tiene la doble nacionalidad, me invitó a vacunarme, llegamos y le dije ‘no soy americano, soy mexicano’, me dijeron ‘no importa, te vamos a vacunar’, y me vacuné en espera de ir a Tokio”, confesó.

“Mi esposa y yo estamos vacunados y estamos a la espera que la FMF nos haga un llamado para meternos al equipo, no me importa ir como utilero, quiero estar como lo vivió en Londres 2012”.

Casi 500 días sin visitar un estadio

Recordó que tiene 442 días sin pisar un estadio hasta que vino al Preolímpico en Guadalajara.

“Ha sido una desesperación, ahorita salir de casa es una odisea, es algo muy excitante el poder estar aquí y poder gritar ‘México’, poder cantar el himno nacional, poder cantar el Cielito Lindo, y sobre todo podernos llevar el boleto a Tokio 2020”, expresó.

Tras el Preolímpico, Chávez se prepara para la Copa Oro la cual estaría alternando con Tokio 2020 si es que logra su boleto.

“Nos ha pegado a todo mundo, en lo económico, social, estar en casa encerrado ha causado mucha frustración, los negocios no han caminado como deberían, hemos podido ahorrar porque no hemos gastado en seguir a la selección, hemos empezado a sacar esos ahorritos que teníamos”, agregó.

“Tengo siguiendo a la selección más de 406 partidos, a partir de 1986 y a eso se han sumado 9 Mundiales, Copas América, Confederaciones, algunas Sub 23, Sub 17, Sub 20 y Copa de Oro, Copa América, imagínate 406 partidos, para mí esto de seguir a la selección ha sido una adicción”.

