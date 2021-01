El Capitán Haddock, gran amigo de Tintín, cumple 80 años

“Me pareció que tenía una sonoridad maravillosa . Evidentemente, no era una injuria, sino una expresión, pero lo utilicé para darle un vocabulario más amplio al Capitán Haddock y emplear palabras que no eran insultos pero que tenían una sonoridad que hacía que lo parecieran”, explicaba el dibujante del marinero que popularizó la frase “¡Rayos y centellas!”.

