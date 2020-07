El capitán del Liverpool Henderson es baja para el resto de temporada

“Sobre ‘Hendo’, es la mejor de la malas noticias posibles: es una lesión en una rodilla que no necesita operación, pero no jugará en lo que resta de temporada”, declaró Klopp en rueda de prensa. “Pero estoy bastante confiado en el hecho de que iniciará con nosotros la próxima temporada”, añadió.

