El capitán de la selección argentina de rugby se disculpa tras la polémica racista que le rodea: “Sentí vergüenza”

“En aquellos años no le dábamos especial importancia a la noción de racismo, a diferencia de otros países como Francia o Inglaterra, sin duda porque no hay tanta diversidad” , declaró un Matera que se etiquetó a sí mismo como un rebelde en los años en los que escribió aquellas palabras.

“Sentí vergüenza. No podía imaginar que los había escrito yo. Fui a ver todo lo que había escrito e incluso los que no tenían ninguna connotación me avergonzaron. Vi hasta qué punto era inmaduro” , explicó Pablo Matera.

