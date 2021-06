El capital solar, el número de horas de exposición al sol que la piel puede tolerar a lo largo de nuestra vida

Cuando sobrepasamos nuestro capital solar pueden pasar varias cosas. La primera es que aparezcan problemas en la piel como manchas o arrugas . Es por todos sabido que las pieles que terminan demasiado tostadas al sol, no morenas, sino con un color quemado de una exposición demasiado prolongada tienden a envejecer antes y a mostrar manchas con mayor facilidad. El problema de esto es que la exponemos demasiado y que la protección no es la mejor.

No hay una fórmula que nos permita saber con exactitud el número de horas que nuestra piel puede estar expuesta al sol a lo largo de toda nuestra vida. Por eso es importante prestar atención a determinados factores que pueden alertarnos sobre una posible pérdida de nuestro capital solar. Si no nos protegemos como deberíamos, alguien joven puede no tener ya capital solar .

You May Also Like