El caos dispara las renuncias: las secretarias de Educación y Transporte abandonan a Trump | Elecciones USA

Después de azuzar a sus seguidores con las teorías de la conspiración de un fraude electoral que no ha logrado demostrar, el presidente se refugió en la Casa Blanca y no ha salido desde entonces. Cada vez más solo y silenciado por las redes sociales que censuraron sus cuentas para que no siga incitando la violencia, el mandatario envió un comunicado en la madrugada del jueves, después de que el Congreso confirmara la victoria de Biden, en el que volvía a protestar por el resultado, pero se comprometía a una transición de poderes “ordenada” el 20 de enero. En la tarde del jueves, más de 24 horas después del asalto al Capitolio, dijo estar indignado por la violencia y sostuvo que los insurrectos profanaron la sede de la democracia estadounidense y que quienes hayan estado implicados en actos violentos deberían pagarán por ello.

