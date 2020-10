El cantante Mikel Izal recauda más de 19.000 euros para Bancos de Alimentos

“Que la música que me salvó en los días de confinamiento sea alimento ya no solo para el alma sino también vehículo de apoyo tangible es una enorme satisfacción. Espero que haya servido de algo de ayuda para aquellos y aquellas que peor lo estén pasando en esta situación que nos está tocando vivir”, señala el cantante navarro en una nota conjunta con la Federación.

