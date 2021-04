El cantante Enrique Guzmán y su nieta Frida Sofía se demandarán mutuamente por acusaciones de abuso sexual | Gente | Entretenimiento

“Conmigo se rompe el silencio”, dijo tras denunciar públicamente ser víctima de abuso sexual por parte de su abuelo; su madre, Alejandra Guzmán, no le cree.

Frida Sofía, la hija de la cantante mexicana Alejandra Guzmán e inspiración viviente del tema Yo te esperaba, rompió el silencio y contó su experiencia de abuso sexual por parte de su abuelo y los novios de su mamá, en una entrevista exclusiva con el periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante.

Sus declaraciones se dieron luego de la distancia tomada por parte de su familia materna.

De manera casi inmediata, el acusado Enrique Guzmán dijo a medios mexicanos que no permitirá ser estigmatizado de esa manera, por lo que procederá legalmente contra su nieta. Frida dice que le tenía terror al abuelo que la manoseó durante mucho tiempo desde los 5 años de edad.

“Siempre fue muy abusivo, me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso. Un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo, me daba miedo, siempre me daba miedo. Me hizo cosas feas”, expresó en una entrevista con TV Notas.

Según recogen medios internacionales como Telemundo y El Universal, la joven además de hacer público el hecho, compartió una imagen de su infancia, donde se deja ver la incomodidad frente a su abuelo.

Este incidente que tomará un rumbo legal ha generado controversia por parte de los miembros de la familia Guzmán, quienes ya se han pronunciado al respecto. El acusado, Enrique Guzmán, de 78 años, desmintió la acusación vía Twitter y aseguró que su nieta necesita ayuda psiquiátrica.

Lo que Frida necesita es una ayuda siquiatrica y ojalá la encuentre. YO SOY UN CABALLERO — Enrique Guzmán (@enriqueguzman) April 8, 2021

Enrique Guzmán dijo que iniciaron este proceso para limpiar su imagen: “Ella (Alejandra Guzmán) me ofreció el apoyo de sus abogados porque esto no es justo, no es correcto, me han hecho mucho daño y hay que reclamar. Yo no soy un degenerado, nunca lo he sido y no quiero que se me quede este estigma”, declaró a varios medios internacionales.

Mientras, su madre, Alejandra Guzmán, a través de un comunicado compartido por la periodista de espectáculos Paty Chapoy, no apoyó las declaraciones de su hija. Además, la reina de corazones le ofreció a su hija arreglar la situación, buscando un terapeuta.

“Te ofrezco mi corazón y todo mi amor, porque yo te parí”, expresó.

Sin embargo, Frida Sofía le respondió a través de una publicación en Instagram. “Conmigo se rompe la cadena del silencio”, escribió.

Varios internautas se volcaron a las redes sociales a favor de Frida. (I)