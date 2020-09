El candidato de Trump, elegido como nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo | Internacional

La clave en la estrategia propuesta por Argentina estaba en los números. En un primer momento se buscó evitar el quórum de la sesión de este sábado, que debía alcanzar un 75% para celebrar la votación. Chile, México y Costa Rica se sumaron al plan argentino y buscaban que otros países latinoamericanos se ausentaran de la asamblea. Sin embargo, en los últimos días, los apoyos fueron mermando hasta que México reconoció el jueves que acudiría a la votación. Argentina anunció el viernes que no postularía a Béliz a la presidencia del BID, que se abstendría de votar en protesta por la presentación del candidato estadounidense y que animaba a otros países a hacer lo mismo. Fuentes del Gobierno argentino cercanas a las negociaciones aseguran que 16 países se abstuvieron de votar este sábado —11 de ellos, países no latinoamericanos— y sumaron el 31,23% de la votación, informa Federico Rivas.

You May Also Like