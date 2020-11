El Canal prevé disponibilidad del sistema hídrico para 2025

Una limitante es la falta de capacidad de almacenamiento de agua. Reyes citó el caso del huracán Otto en diciembre de 2016, cuando hubo una gran precipitación que no se pudo aprovechar. Hubo que tirar al mar 876 millones de metros cúbicos de agua que equivalen a suficiente recurso para 76 días de operaciones, según el consumo diario de la ACP de 2019. Algo similar ocurrió con el reciente paso de los huracanes Eta e Iota por Centroamérica, que generaron mucha lluvia en Panamá pero no se pudo almacenar. “Tenemos estos eventos extremos de alta intensidad contrario a lo que había sido el esquema que se daba en la cuenca con baja precipitación y larga intensidad”, agregó Reyes.

You May Also Like