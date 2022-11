El canal del mañana

Comparto algunas ideas ue parecieran locas pero que pudieran ser los fundamentos del canal del mañana. ¿Y si hubiera un canal aéreo con un sistema de cableado que haga posible que los buques sean arrastrados por un sistema que así lo posibilite? ¿Y si se trata de un Canal terrestre automático que reemplace el sistema de elevación a través de las esclusas? ¿Y si fuese un canal subterráneo que diese doble uso a la vía? ¿Y si el cambio climático aumenta el nivel de las aguas y ya no es necesario el Canal tradicional con esclusas? ¿O si hacemos realidad el canal propuesto por los EU que sería construido a la altura del Darién y que pasaría a manos panameñas en 2067, según lo establecido en los tratados del canal -conocidos. como tres en uno- ? Las oportunidades se crean. No esperen que otros las creen por ti. No nos quedemos esperando: ¡hay que comenzar!

Nos encontramos en una encrucijada. Competir con la naturaleza por el agua es librar una batalla por nuestra propia existencia. El crecimiento exponencial del consumo humano de agua pone a prueba su sistema de suministro. El agua dulce ha sido tradicionalmente una fuente confiable para Panamá, esencial para afianzar el papel de la vía interoceánica en el comercio mundial. Sin embargo, el calentamiento global y el cambio climático puede significar que en un futuro no muy lejano escasee. Incluso, puede que aumente el nivel del mar, producto del cambio climático. Independientemente de las circunstancias, es perentorio aprovechar la tecnología para que Panamá sea un canal al servicio del comercio mundial. ¿Te has preguntado cómo será nuestro canal en el mañana?

