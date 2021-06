El Canal de Suez y la propietaria del Ever Green llegan a un principio de acuerdo

El domingo, un tribunal egipcio aplazó el caso del Ever Given mientras continuaban las negociaciones para resolver la disputa financiera.

La embarcación está requisada en el Gran Lago Amargo del Canal, pero su liberación es esperada por empresas que tienen mercancías en los miles de contenedores a bordo del Ever Given, cuyo monto está estimado en más de 600 millones de dólares (501 millones de euros).

You May Also Like