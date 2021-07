El Canal de Suez permitirá salir al Ever Given tras meses retenido

Asimismo, el juicio para seguir estudiando un posible acuerdo económico con la empresa japonesa propietaria del portacontenedores Ever Given, Shoei Kisen, ha sido pospuesto en diversas ocasiones por falta de consenso.

Según un comunicado de la Autoridad, el próximo miércoles 7 de julio se permitirá la navegación al Ever Given después de la firma de un “acuerdo de liquidación” con la empresa propietaria del buque.

La Autoridad del Canal de Suez (SCA, en inglés) permitirá al portacontenedores Ever Given salir de las aguas de este paso marítimo artificial tras llegar a un acuerdo con la empresa propietaria del buque, que se encuentra retenido por las autoridades egipcias después de que encallara en marzo y cerrase la vía al tráfico durante seis días.

