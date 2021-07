El Canal de Suez afirma alcanzar ingresos récord pese al bloqueo del Ever Given

Sin embargo, el presidente de la autoridad no hizo referencia en la nota al bloqueo de seis días del portacontenedores Ever Given que encalló el pasado marzo y que finalmente zarpó este semana tras más de tres meses retenido después de que las autoridades egipcias y la propietaria del barco llegaran a un acuerdo “confidencial”.

La Autoridad del Canal de Suez afirmó este domingo que alcanzó un récord de ingresos en su historia en el ejercicio fiscal 2020-2021 con un total de 5,840 millones de dólares, un aumento del 2.2 % respecto al año anterior y después de sufrir el bloqueo durante seis días del portacontenedores Ever Given.

