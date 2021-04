El Canal de Panamá y la RSE en la cadena de valor

El Canal de Panamá no es solo una ruta verde con la que construimos una visión nacional y global basada en principios rectores del de desarrollo sostenible. En el análisis de la cadena de valor encontramos eslabones que raramente son perceptibles para la sociedad panameña, me refiero a la responsabilidad Social Empresarial como medio y fin en la gestión de una corporación. Conscientes del valor intangible de nuestra marca Canal de Panamá, la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se torna cada vez más en un libro abierto al conocimiento y plataforma en la que construimos pensamiento estratégico capaz de sentir el latir del corazón de una gran nación como lo es Panamá. Por lo tanto la RSE significa llevar una vida transparente de cara a la sociedad, que no solo puede ser entendida como un acto racional e inteligente que se vive desde los aportes de profesionales que entregamos nuestro tiempo y competencias, es una acto de humildad con sentido humano, una mirada desde el otro, algo que se siente, razón de ser y estar en este mundo, propósito de vida; es donarse uno mismo.

You May Also Like