El Canal de Panamá apunta a ser ‘carbono neutral’ antes del final de esta década

“Si nosotros no mantenemos nuestras fuentes de agua el Canal no puede funcionar, y es agua dulce, no se trata de agua de mar como es el caso de (el canal de Suez), así que la preocupación por mantener las fuentes hídricas del Canal es crítica, y por ello estamos estableciendo unos criterios totalmente novedosos”, indicó Vásquez a TVN.

