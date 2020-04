El campeón del mundo de kitesurf presenta ‘All or nothing’, un documental de superación sobre su camino al título

Liam Whaley es un kitesurfista español que alcanzó la gloria deportiva con el oro mundial conquistado en 2015 y ahora, aprovechando la situación que se vive, ha estrenado ‘All or nothing’, un documental que recoge su historia de superación desde la toma de una difícil decisión hasta su llegada a lo más alto del podio del Red Bull King of the Air.

Whaley, nacido en Ibiza en 1996, se aficionó al kitesurf gracias a la afición de su padre. Pese a que su tierra natal es una zona poco propicia para practicar este deporte, los viajes a Brasil terminaron por engancharle y, cuando solo tenía 13 años, su familia se mudó a Tarifa para poder dedicarse plenamente a esta disciplina.

No tardó en hacerse un hueco entre los mejores, ya que se proclamó campeón nacional y europeo en categoría júnior. Además, fue subcampeón mundial antes de cumplir la mayoría de edad y solo un año después se alzó con el título de campeón del mundo.

Whaley apuntó directamente al King of the Air recuperado por Red Bull y mostró sus credenciales en 2018, al ser segundo, y en 2019, edición en la que fue tercero. Fue tras este resultado cuando el deportista emprendió una serie de cambios en su estilo para adaptarse a las peticiones de los jueces.

Fue una decisión arriesgada pero apenas tenía margen para tomarla, aunque el tiempo y el documental ‘All or nothing’ demuestran fue una decisión acertada.

Whaley narra su historia en un proyecto audiovisual que está disponible en Youtube y que está dividido en dos partes.

La primera relata los cambios que el deportista balear llevó a cabo para tratar de colgarse la medalla de oro del King of The Air. Los resultados le acompañaban pero vio que necesitaba dar una vuelta de tuerca, por lo que cambió sus botas por unos ‘straps’. Además, se trasladó a Brasil para entrenarse, ya que hay un viento mucho más consistente todo el año.

La segunda mitad del documental está centrada en el King of the Air 2020 y también contó con la colaboración del especialista Sebastián Porral en la grabación. La competición reunió a los mejores kitesurfistas del mundo en el verano austral de Ciudad del Cabo (Sudáfrica), un territorio caracterizado por sus fuertes vientos y el temido oleaje, una combinación ideal para dar emoción al campeonato.

No es el primer documental que estrena Whaley, quien ya presentó ‘Impulse’, un proyecto sobre un duro golpe que se llevó en junio de 2018, cuando sufrió una grave lesión durante la Copa del Mundo de Tarifa.

Liam se rompió el peroné, una lesión que le apartó del agua durante varios meses pero no minó su moral, ya que su capacidad de motivación le permitió no solo volver, sino subir al podio del King of the Air las tres siguientes ediciones.

El deportista aprovechó las circunstancias para lanzar ‘Impulse’, que relata su experiencia desde que se produjo la lesión hasta que regresó a la competición para el Red Bull King Of The Air celebrado a principios de año en Cape Town (Sudáfrica).