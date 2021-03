El camino que conduce a una Asamblea Constituyente

El artículo 314 establece una única prohibición a la Asamblea Constituyente, que es la de no afectar el período de los funcionarios electos o designados. Es decir, la Asamblea Constituyente no puede abreviar o alargar el periodo del actual Presidente de la República ni de los diputados, magistrados de la Corte Suprema o del Tribunal Electoral, como tampoco del Contralor General o los Procuradores, entre otros funcionarios. Esa restricción es un pequeño precio a pagar para refundar al Estado panameño.

You May Also Like