El camino del feminismo como fórmula hacia la igualdad

“Si los hombres no se hacen conscientes de su privilegio, de su rol en la equidad y de su vulnerabilidad, no hay manera de que se suban al tren de la equidad”, reafirma, al señalar, que hace falta mucho más trabajo y más representación de mujeres en posiciones de liderazgo “porque no estamos ni cerca del 50%. Faltan más hombres feministas, que lo sean abiertamente y que entiendan lo que es el feminismo”.

Para Paula Villaseñor, directora de Comunicación Corporativa de P&G para Centroamérica y el Caribe la visión de equidad e inclusión “es crear un mundo donde las oportunidades para niños y niñas sean iguales, donde cualquier persona pueda tener un sueño, y saber que se puede lograr. Eso no se puede hacer si el mundo no es equitativo”.

