El camino complejo de las bicicletas en Panamá como medio de transporte

El Dr. arquitecto y urbanista, Jorge Perén trabaja en ‘The Green Path’, un eje vial de la ciudad (Av. Federico Boyd y Av. M.E. Batista) prioritario para vehículos (motorizados o no) de bajas emisiones, como las bicicletas con o sin motor eléctrico, scouter, carros eléctricos, buses eléctricos, metro.

En cuanto a la cultura vial afirma que es un proceso de adaptación que deben tomar en cuenta quienes usan la vía pública. “Es derecho de todos los vehículos transitar por la vía pública y efectivamente no es solo para vehículos motorizados. También se requiere hacer ajustes en la cultura del ciclista. En la actualidad, las estructuras para el ciclismo son inexistentes, no se pueden cometer imprudencias en estos espacios”.

Perén enfatiza que “el uso de la bicicleta como medio de transporte sí es viable. El Municipio de Panamá, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre y otras instituciones deben actuar para que esto se ejecute de manera eficiente”, dice, y agrega que hoy existen vías que cuentan con las condiciones para hacer las segregaciones que permitan construir las ciclorrutas, no obstante, otras no poseen el espacio adecuado.

Silva comenta que el proyecto de ley busca incentivar el uso de la bicicleta como medio de transporte para efectos positivos en el medioambiente y en la economía. “Ya se aprobó en tres debates y estamos a la espera de la sanción por parte del Ejecutivo, no sabemos si lo van a sancionar o no. Ojalá se convierta en ley”.

