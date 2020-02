El cambio climático | La Prensa Panamá

No le echemos la culpa al “cambio climático”. Nuestro clima ha sido y seguirá siendo el mismo por cientos de años. Desde que tenemos conciencia, y eso hace más de 60 años, nuestro clima no ha variado. A veces nos afecta el fenómeno del “niño” o la “niña” que atrasa o adelanta la época lluviosa.

El Canal de Panamá funciona con agua, y esta agua debemos de administrarla con responsabilidad. Ha habido años en que hemos tenido que botar agua porque no tenemos suficiente capacidad de embalsar el agua que precipita. Otros años tenemos que restringir el calado porque no llueve lo suficiente para mantener los niveles óptimos de navegación. Esto se va a repetir por siempre en el futuro. Si queremos aumentar la capacidad del Canal, es necesario traer más agua de otras cuencas ya que la cuenca del Chagres alcanzó su plena capacidad.

Siempre hemos tenido años secos, con menos lluvias y años húmedos con más lluvias. Entonces ¿por qué hablamos de cambio climático si nuestro clima sigue siendo el mismo? ¿Por qué echarle la culpa a un fenómeno que no se ha dado? Si se prolonga la época seca se dice que es por el cambio climático. Si tenemos inundaciones dicen que es el efecto del cambio climático. Si un año no llueve lo suficiente sobre la cuenca del Canal salen a decir que es por el cambio climático. Señores: nuestro clima sigue siendo el mismo.

