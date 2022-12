El cambio climático: la lucha contra un suicidio colectivo

Es inconcebible que en 30 años los líderes del mundo no hayan podido acordar en papel que los combustibles fósiles son la causa de la crisis climática y que por lo tanto debemos eliminarlos. El paquete final de decisiones de Egipto solo incluye una copia del texto de la conferencia del año pasado, pero no lo fortaleció como lo exigía AILAC, un bloque de países progresistas de América Latina que incluye a Panamá y las islas del mundo, entre otros.

You May Also Like