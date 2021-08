El calvario de los graduados de medicina que esperan por el internado

No resulta fácil tomar decisiones como éstas, pero un gobernante es elegido para hacer lo mejor por su país y engrandecerse al resolver, en los momentos difíciles, los graves problemas que en salud confronta el pueblo panameño. No se elige para tener una gestión de gobierno relajada y gozar solo de los privilegios que ofrece el poder. Que en este tema del servicio público de salud y de la angustiosa espera que están sufriendo los recién graduados de medicina, impere la capacidad y buen juicio para resolver de manera expedita el problema de nombrar a los médicos internos y la falta de médicos especialistas.

Urge agilizar el método que se utiliza para el nombramiento de médicos y del resto del personal de salud, especialmente en la fase de internados y residencias. Ya vimos cómo, por causa de la escasez de especialistas, hubo necesidad de contratar médicos de otro país, como el caso de Cuba, para cubrir la demanda de atención a los contagiados por la Covid-19, pandemia que no sabemos cuántos años durará y que, según los científicos más reputados del mundo y a pesar de la actual vacuna, no podrá controlarse antes de finales del año 2021.

You May Also Like