El calendario de fechas que maneja Italia para la reactivación tras la llegada del coronavirus y que podría dar pistas a España

Ahora que el número de fallecidos en nuestro país ha alcanzado la cifra más baja de los últimos 10 días , con 674 muetos por el virus, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido realizar tests masivos a la población, pero con el foco no en los curados, sino en los infectados asintomáticos. La idea de Sánchez es aislar a los que den positivo y no presentes síntomas para evitar que propaguen el virus sin saberlo.

En España, las cifras de contagios ya superan a las de Italia, superando los 130.000, aunque los fallecidos siguen por debajo con 12.418. No obstante, sigue pendiente de los pasos del país vecino, donde la epidemia llegó días antes. Como en Italia, España también se vio obligada a ampliar dos semanas el confinamiento, desde el 11 hasta el 26 de abril, y no descarta volver a prorrogarlo, aunque las actividades no esenciales sí se irán reactivando tras la Semana Santa.

Es entonces cuando podría empezar la segunda fase, la de “convivencia con el virus”, que no tiene una duración predefinida ya que dependerá de cómo evolucione entonces la cifra de contagios. De hecho, para la tercera fase no hay siquiera un idea de cuándo puede llegar. Esta última será de la salida definitiva de la emergencia, con el “restablecimiento de la normalidad laboral y social”, en palabras del presidente italiano, Giuseppe Conte.

