El café de Panamá sorprende a jueces internacionales

Daniel Peterson, presidente de la SCAP, señaló que el Best of Panamá 2021 fue todo lo que esperaban: muchas sorpresas, una gran cantidad de sabores, en las distintas categorías, hubo variedades innovadores que “alcanzaron puntajes extremadamente altos”.

José Gallardo, propietario de este lote ganador, manifestó sentirse emocionado porque no solo logró el primer lugar en la categoría del Geisha Natural, sino que se alzó con el segundo lugar en la categoría de Geisha Lavado y se convirtió en el campeón de la Copa Panamá, premio que la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP en inglés) entrega al productor que mayor cantidad de puntos sume con sus lotes en la competencia del Best of Panamá .

