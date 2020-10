El Cádiz da la sorpresa en Valdebebas al derrotar a un Real Madrid desastroso

El Madrid tiró de épica pero esta vez no pudo ser. Un disparo de Benzema se fue al larguero y Jovic vio cómo le anulaban un gol por fuera de juego previo. Poco más dejó el Madrid en un partido para olvidar, aunque no sería de extrañar que Zidane se lo ponga en bucle a sus jugadores antes de su próximo compromiso.

You May Also Like