El cabello se cae más en otoño, ¿podemos prevenirlo?

En personas sanas, que no tienen ningún problema de salud que pueda afectar a la salud del cabello, el pelo se renueva constantemente, es decir, que se cae (fase telógena) para que salga cabello nuevo (fase anágena). Es por eso que se nos cae cabello cuando nos peinamos o mientras dormimos, y es normal que se nos caigan alrededor de 100 cabellos diarios, dependiendo de la cantidad que tenga cada persona. Hay épocas del año, en los que esta renovación se acelera y el número de cabellos que se considera normal que se caigan se eleva. La estación en la que el cabello más se cae es a finales de verano y a principios del otoño, pasados unos meses desde que el pelo muere, que suele ser en primavera. El proceso se alarga durante varias semanas y, una vez los caballos se desprenden, la raíz ‘despierta’ y empieza a producir nuevos cabellos. Se trata, por tanto, de un proceso natural que no podemos evitar, solo podemos dejar que la naturaleza siga su curso.

