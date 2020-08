El Caballo de Troya | La Prensa Panamá

Ademas , no hay que perder de vista que la libertad elemental e inalienable del individuo de escoger a no ser vacunado ha sido, es y deberá siempre ser respetada . Es innegable que con el azote despiadado de la sindemia catastrófica y apocalíptica , muchos vemos una gran esperanza, en la vacuna , como mecanismo de erradicación y cura. Pero aun asi , aunque parezca increíble, en el mundo de hoy existe todavía un “gran movimiento antivacunas” .

Se busca sobre todo que sean efectivas, seguras, equitativas, asequibles, universales y distribuibles. No le pregunten, por favor a los grandes oráculos mesiánicos , si confieren inmunidad permanente o provisional, si serán de una sola dosis o de varias, si su uso será periódico a través del tiempo ( semanas , meses o años ). Porque nadie medianamente serio lo sabe en estos momentos. Les sugiero no preguntar sobre esto a ningún “ vacunólogo” , pues simplemente lo pondrán en apuros y probablemente los “tentarán a mentir”.

Primero : respetar al virus como un enemigo mortal ; segundo : tolerar tantas discrepancias científicas ; tercero : desconectarme de tantos “oráculos mesiánicos” que intoxican con todo lo “que viene y no acaba de llegar” ; cuarto : lo mas importante, conocer con claridad meridiana que no existe ningún tratamiento realmente efectivo y mucho menos una “vacuna milagrosa” .

Al confesarme como cualquier persona humilde, razonable y sobre todo terrenal como “ignorante total” en diciembre de 2019 , fecha de inicio de la Sindemia ; también es justo y necesario aceptar lo mucho o lo poco que he ido aprendiendo a través de estos largos y difíciles meses . Como ser humano y médico he aprendido contundentemente :

