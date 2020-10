El búnker apocalíptico en el que Oreo ha guardado sus galletas por si el asteroide del 2 de noviembre impacta en la Tierra

El asteroide 2018 VP1 tiene una posibilidad real pero extremadamente pequeña -del 0.41%- de entrar en la atmósfera de nuestro planeta, e incluso si se diera ese caso la roca, de un tamaño de unos 2 metros, se desintegraría, por lo que la NASA no lo califica como un ‘Potentially Hazardous Object’, es decir, un objeto potencialmente peligroso. Sin embargo, parece que Oreo no se la juega.

You May Also Like