El brote psicótico de Kanye West en Twitter

Además tuvo palabras dirigidas a la mamá de Kim. “Kriss, no juegues conmigo y esa calma no está permitida alrededor de mis hijos. Intentarás encerrarme”.

También escribió “todo mundo sabe que la película Get Out es acerca de mí”.

“Kim estaba tratando de volver a Wyoming con un doctor para encerrarme, como en la película Get Out, porque lloré acerca de salvar la vida de mi hija ayer”, escribió el rapero en el mensaje que ya fue borrado de su red social, pero rescatado por usuarios que se sorprendieron con las palabras del intérprete, quien hace unos días lanzó su campaña por la presidencia de Estados Unidos.

