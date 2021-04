el brexit y las tensiones políticas amenazan la paz

Sobre esa inestabilidad social, el politólogo Jon Baldwin Quintanilla , explica que “desde 1998 ha seguido habiendo un goteo de muertos en la región ya que algunos grupos e individuos no reconocen la paz y las rivalidades existen todavía “. Ese pacto, añade, “supone una tirita a un conflicto muy profundo, una paz temporal e inestable que no pretende reconciliar a republicanos y unionistas, ni pretende que estos vivan en armonía, sino que intenta que paren las muertes y la violencia”. Para Baldwin un cambio tan relevante como el brexit, unido a que Irlanda es país miembro de la UE, “inevitablemente iba a terminar reactivando el conflicto. Aunque por ahora haya sido a muy pequeña escala (sobre todo en comparación a episodios anteriores del conflicto)”.

¿La solución? La frontera se ha trasladado al mar y es invisible, pero no inexistente . Para muchas voces solo ha sido un parche y uno de los motivos del enfado y de los disturbios es que ahora el comercio de mercancías está lleno de burocracia con motivo del pacto entre la UE y el Reino Unido . Los protestantes ven debilitada la posición de Irlanda del Norte dentro del Reino Unido y la intención reiterada por parte del Gobierno Johnson de incumplir el acuerdo del brexit no les genera demasiada confianza. Creen, literalmente, que se han puesto puertas al mar y que ahora juegan en una posición de inferioridad respecto a la República de Irlanda.

En el nuevo (pero viejo) escenario en Irlanda del Norte hay dos razones: la salida del Reino Unido de la UE y las viejas heridas políticosociales que no se cerraron del todo en su momento . Desde el punto de vista geográfico Irlanda del Norte forma parte de Irlanda, pero políticamente es una pieza más del Reino Unido. El acuerdo entre Londres y Bruselas tuvo uno de sus elementos más espinosos en la forma de evitar que no hubiera una frontera entre Belfast y Dublín . La ausencia de un ‘border’ físico se firmó en los acuerdos de paz del Viernes Santo , en 1998, por lo que resucitar esa frontera sería el fin para la calma entre ambos lados.

La última semana ha sido especialmente conflictiva, con coches incendiados, lanzamientos de cócteles molotov y protestas que los gobiernos no han sido capaces de controlar. El Ejecutivo británico del tory Boris Johnson hizo un llamamiento a la calma, pero no aplacó los ánimos. La imagen más impactante fue la de los actos violentos que se produjeron en el muro de la paz, en Belfast, que separa los barrios católicos (mayoritariamente republicanos y partidarios de una única Irlanda) de los protestantes (unionistas y favorables a formar parte del Reino Unido). Son los disturbios más graves desde la firma del acuerdo de paz, hace ya más de dos décadas.

You May Also Like