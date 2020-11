el brexit y el veto a los fondos quitan el sueño en Bruselas en el final del 2020

Con todo, la Unión Europea tiene ya pocas semanas para abordar dos cuestiones capitales para el futuro a corto, medio y largo plazo. En ambos casos la UE se juega no entrar en una crisis tanto institucional como de credibilidad. En plena crisis sanitaria, Bruselas debe evitar otras dos y al mismo tiempo poder paliar la económica, muy castigada por la pandemia. Y aquí no hay suerte que echar. Lo que hay que echar es el resto.

Desde Downing Street han asegurado que alcanzar un acuerdo con la Unión contribuiría a mitigar las dificultades económicas creadas por la pandemia, pero advirtió que Londres no firmará un pacto “a cualquier precio”. Y es que el Ejecutivo tory ha relajado su posición después de la victoria de Joe Biden en las elecciones de EE UU. A Johnson se le ha terminado la vía Trump. Un acuerdo comercial a gran escala con Estados Unidos daba pie a que no hubiera pacto con la UE. Pero esa posibilidad ya no existe.

Este proceso, de hecho, “está diseñado para superar la parálisis, cuando una propuesta es bloqueada por un único país o por un pequeño grupo de países que no desean participar en la iniciativa”. Siempre está abierto a que otros Estados se unan. Sin embargo, no permite una ampliación de las competencias más allá de las recogidas en los tratados europeos . La autorización para proceder con la cooperación reforzada la concede el Consejo, a propuesta de la Comisión y después de obtener el consentimiento del Parlamento Europeo.

