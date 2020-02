El brazalete ‘anti-smart’, una joya cyberpunk que bloquea el micrófono de Alexa y de cualquier dispositivo inteligente

Si bien el ‘brazalete del silencio’ no es el primer dispositivo inventado para bloquear la escucha, sí es el primero que es portable . En 2018 había salido ‘Project Alias’, un gadget que podía colocarse sobre un altavoz inteligente para ‘ensordecerlo’ como si de un apéndice se tratase. Sin embargo, la Sra. Zheng pensó que el bloqueador debería ser portátil para proteger a las personas mientras se mueven a través de diferentes entornos, dado que no siempre se sabe dónde acecha un micrófono.

¿Cuántas veces has oído que nuestros aparatos inteligentes ‘nos espían’? ¿Quién no ha hecho conversación de ascensor comentando cómo justo después de hablar con sus amigos sobre robots de cocina en un bar al llegar a casa Google no paraba de ofrecerle comprar uno?

