El Boxeo Olímpico, Damas y Varones de Panamá, con Bajo Nivel en el Ranking de AIBA, 2020.

Olímpica 2000+5, Como Hoja de Ruta Estratégica 2025. Parte del Contenido: “El Comité Ejecutivo (CE), del Comité Olímpico Internacional, (COI), ha propuesto una nueva hoja de ruta estratégica a la próxima sesión del COI. Ojalá el Presidente Bach, reconoce las Recomendaciones de su Agenda Olímpica 2020, que un sin número de Comité Olímpicos, en especial el de Panamá, por contar con ‘Hado Padrinos’ en el COI, como el no muy bendito Peré Miró Sellares y James Mcleod, ambos con un signo interrogante de su credibilidad. Si bien es cierto esta nueva versión Agenda 2020+5, será diferente por la Pandemia- de Covid-19. Muchos CON, no le dieron importancia a la Recomendación 29: “Mejorar la Transparencia. Recomendación 27: ‘Cumplir con los principios básicos de buena Gobernanza. Recomendación N°15) “Cambiar de Enfoque para proteger a los atletas honestos”. Recomendación 17 “Honrar a los ATLETAS HONESTOS’ Todo lo contrario del COP de Panamá, que controla los Mitómanos del Olimpismo de Panamá, Camilo Amado Varela, y su Letrada, DamarisBie Young, convertido a muchos atletas en sus cómplices. Tienen a un ‘DG’ del Instituto Panameño de Deportes, (Pan-Deportes), Llamado Eduardo Cerda, que es un ‘0’ a la Izquierda en lo que es el Movimiento Olímpico, y se burlan de él. Prometo hacer un análisis de lo que en verdad estará corriendo, el Presidente del COI, en su Agenda 2020+5. Tomen nota de esto.

