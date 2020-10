El boxeo espera el campanazo

Mosquera es el entrenador principal de la cuadra “Los Rockeros”, que cuenta con 17 peleadores, entre profesionales y olímpicos. Cuando estos ven acción reciben una paga y de ese dinero un porcentaje va al bolsillo del entrenador, pero al no haber actividad, obviamente no se está generando ganancias.

“Es necesario que reactiven el boxeo porque la verdad (boxeadores y entrenadores) la hemos pasado bastante difícil, porque si no hay pelea no hay comida”, señaló Archibold. “Y ni depender de ese bono de 100 dólares porque a personas como a mí ni siquiera me ha tocado”, agregó.

