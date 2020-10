el bote de la bola

La final de Roland Garros 2020 depara un nuevo duelo entre Rafa Nadal y Novak Djokovic, posiblemente uno de los mejores partidos que se pueden ver ahora mismo. El serbio, sin embargo, es consciente de que parte con desventaja, ya que la Philippe Chartier es terreno conquistado por el manacorense.

El indiscutible rey de la tierra batida de París tiene un balance casi imposible de igualar allí, con sólo 2 derrotas en 99 partidos disputados, pero Djokovic afirma tener sus armas para ganarle.

“Las condiciones son diferentes a las que tenemos en mayo o junio. Creo que podría tener mejores opciones, porque la bola no bota por encima del hombro como le gusta a él. Pero más allá de las condiciones, es Rafa, está en la final y jugamos en tierra batida”, admitía el número 1 del tenis mundial tras su partido contra Tsitsipas.

Que Nadal sea el favorito no implica que ‘Nole’ no tenga sus armas. Él es uno de los pocos que sabe lo que es ganar a Nadal en este torneo. “Jugar con él a cinco sets en la final de Roland Garros… sé lo que se siente. He perdido contra él la mayor parte de partidos que he jugado en esta pista, pero también gané un partido en 2015 en sets consecutivos en cuartos. Ese es mi partido de referencia”, afirmó.

Más allá de cómo vaya a encarar el partido, Djokovic asegura que tiene muchas ganas de disputar “una gran batalla” contra Nadal.