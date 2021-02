El borrador de la ley trans que propone Igualdad y cómo afectará al deporte: ¿peligran las competiciones femeninas?

Este ha sido el gran problema con Semenya: salvo que se medique, no podrá competir como mujer a nivel internacional. La sudafricana se ha sentido atrapada entre la espada y la pared: por un lado, el de los hombres que le obligan a competir bajo un género en el que no se identifica y el de las mujeres que la acusan de competir con ventaja.

En el deporte no existe una categoría propia para personas transgénero, sino que se rigen por masculino y femenino. Salvo en disciplinas donde el sexo del competidor es irrelevante, como las de motor (aunque existen competiciones propias para mujeres, como las W-Series , el campeonato de monoplazas exclusivo para féminas, no están vetadas para los demás campeonatos), en el resto las diferencias fisiológicas determinan las categorías masculina y femenina , y sus correspondientes marcas y récords.

“El capítulo VI regula la participación de las personas trans en las prácticas, eventos y competiciones deportivos, que se realizará atendiendo a su sexo registral, sin que en ningún caso puedan realizarse pruebas de verificación del sexo . No obstante, se establece que las personas trans menores de 16 años, así como las personas trans que no cumplan los requisitos para efectuar el cambio registral de la mención relativa al sexo, tendrán derecho a participar en las prácticas, eventos y competiciones deportivas de acuerdo con su identidad de género, sin perjuicio de lo establecido en las normas de rango superior que rijan las competiciones internacionales”.

