El bonito gesto de la cantante Gisela a Tom Hanks tras conocerse que está infectado por coronavirus

Por este motivo, la exconcursante de OT no dudó en rescatar un recuerdo de la noche de los Oscar y publicó una fotografía junto al actor para mostrarle su apoyo en estos duros momentos. “ Me encanta el, le admiro desde siempre pero ahora si cabe le admiro aún más… que valiente al compartir esta delicada situación “, escribió la actriz en Instagram.

La intérprete, que unió su voz junto a las voces internacionales de la película Frozen a través de la canción Into the unknown, pudo conocer a uno de los actores más famosos del momento: Tom Hanks .

You May Also Like