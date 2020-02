El Bombardero : ‘Aún no representamos nada en el fútbol’

“A los jugadores importantes se les renueva con un año o dos años de contrato por delante y no sé como verán eso los clubes, pero el activo más importante es el jugador y se van a esperar que les queda un año para renovar me parece una mala estrategia”.

“Mi trabajo es asesorar al jugador y algunas personas no van a entender esa parte porque no les conviene”, indicó.

Y agregó: “los primeros dos días que lo vi entrenando, yo lo iba a mandar para su casa. ¿Por qué? Mosquera estaba nervioso, no se comunicaba, no hablaba y el entrenador de porteros dijo: el jugador que vio en un video no era ese”.

Confesó, no obstante, que no fue nada fácil al principio y que el arquero panameño debió superar varios obstaculos para poder quedarse en Europa.

El Bombardero fue claro al señalar que el fútbol panameño “aún no representa nada” en el extranjero y que gran parte de eso se debe a la liga local. “Nosotros no tenemos fútbol profesional y así nos ven”, dijo.

