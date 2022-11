el boleto ganador de más de US$ 2.000 millones se vendió en California

Ninguna declaración identificó qué estado aún no había completado los protocolos, pero los funcionarios de California dijeron que el problema no se debió a su lotería.

El premio mayor ya alcanzaba la cifra récord de US$ 1.900 millones, pero creció hasta los US$ 2.040 millones antes del sorteo del lunes, dijo la Asociación de Lotería Multiestatal en un comunicado, “convirtiéndolo en el mayor premio de lotería del mundo”, tal como pretendían sus organizadores cuando cambiaron las probabilidades en 2015.

Los números ganadores del Powerball para el sorteo de este lunes se publicaron este martes justo antes de las 10 am ET. Los números fueron: 10, 33, 41, 47, 56, y el número del Powerball fue el 10, según una actualización del sitio web del Powerball.

“¡Hubo un boleto ganador del Gran Premio en la lotería de California!”, dice el comunicado. “El Gran Premio estimado fue de US$ 2.040 millones (US$ 997,6 millones en efectivo)”.

(CNN) — El boleto ganador del enorme gran premio de US$ 2.040 millones del Powerball, aproximadamente US$ 997,6 millones en efectivo, se vendió en Altadena, California, según un comunicado de prensa del concurso.

