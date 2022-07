El boletín y la lista GAFI

Nacimos como país globalizado, lo cual significa que nuestros clientes y compradores están por todo el globo terráqueo. Ellos deciden si compran o no nuestros productos, ya sea por nuestra localización, por la calidad y legitimidad de los mismos, y por nuestra reputación como país. Nos conviene a nosotros -a más nadie- sacar un buen boletín y salir de la lista gris . No me preocupan ni la lista ni quienes ponen la nota. Lo importante es que nuestros productos para venderse necesitan que nuestro país tenga buena reputación y nuestros bancos necesitan corresponsales para operar internacionalmente.

