El BoJ se reúne con esperada continuidad pese a inflación más alta en 40 años

El gobernador del BoJ considera que la actual inflación en Japón, que se situó en el 3,6 % en octubre, su nivel más alto en 40 años, si bien continúa por encima de su meta, no se debe a los factores adecuados, como una subida salarial acorde, y por ello una subida de tipos a corto plazo no es una opción adecuada.

