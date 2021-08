El bloque conservador de la UE ‘cierra’ la puerta ante una posible llegada masiva de refugiados afganos

Por su parte, la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, pidió igualmente un “enfoque integral hacia Afganistán“. La idea es que se pueda alcanzar una posición común todo lo amplia posible, a pesar de las claras discrepancias. “Tenemos que evitar una crisis humanitaria, una crisis migratoria y amenazas a la seguridad . Tenemos que actuar ahora y no esperar a que tengamos grandes flujos de gente en nuestras fronteras o a que organizaciones terroristas sean más fuertes”, enfatizó. Además, instó a actuar con celeridad y a no esperar a tener “a la gente en nuestras fronteras exteriores”.

La Comisión repite que no quiere que se vuelvan a dar “los errores” de 2015 y por eso el enfoque es ese: hay cierto acuerdo en cuanto a la perspectiva externa, pero no tanto en lo que se refiere a la interna. En el bloque del “no” a los refugiados, Austria -que fue uno de los Estados miembros que más refugiados acogió hace seis años- y Polonia llevan la voz cantante . A ellos se suman otros países como Hungría o Dinamarca.

