El blanqueo del régimen de Maduro

Una operación mental propia del blanqueo consiste en establecer falsas analogías entre la oposición y el gobierno. Por ejemplo: en estos días he leído reportajes que hablan del 6D y del 12D como dos procesos electorales, uno de Maduro y otro de Guaidó, como si en el primero no estuviese en juego nada menos que la destrucción de la Asamblea Nacional, el único poder público legítimo que sobrevive en Venezuela. Los blanqueadores establecen semejanzas entre ambos procesos, y no dicen ni una palabra sobre el gigantesco fraude que se ha preparado a la vista del planeta entero, sin que los demócratas hayamos podido impedir su realización.

A lo largo de los últimos seis o siete años, varias de las iniciativas -irreales e ilusorias- de establecer mecanismos de diálogo para superar la debacle venezolana, no solo han sido totalmente inútiles -porque en realidad el régimen ilegal, ilegítimo y fraudulento no tiene interés alguno en dialogar ni conceder nada-, sino que han sido hábilmente aprovechadas por políticos, periodistas y voceros de la izquierda internacional, para señalar a los demócratas como responsables del fracaso.

