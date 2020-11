el Black Friday te acerca la experiencia del ‘home cinema’

El Mini proyector YG300 Pro es una gran opción para aquellos que busquen un modelo ‘low cost’ y resultón. Su pequeño tamaño y su ligereza permite llevarlo a cualquier parte cómodamente y su colorido diseño le da el dinamismo que otros no lucen . Pero que su tamaño no te engañe: la proyección puede adaptarse hasta las 152 pulgadas.

Luces apagadas, sitios elegidos, película preparada, manta lista, palomitas esperando y… ¡acción! Tener el cine en casa es una gran ventaja: puedes parar la película cuando quieras, verla con el pijama ya puesto, hacerte doble ración de palomitas a precio low cost y dormirte a mitad y que no sea un drama. Incluso, por el mismo precio, puedes hacer una maratón de películas o series. Y seguro que a todo buen cinéfilo o seriéfilo le están entrando unas ganas terribles de montarlo, si es que no lo tiene ya.

