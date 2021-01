El bitcóin sube más de 4 mil dólares en un día y supera los $38,600

El bitcóin, la criptomoneda más utilizada, ha subido más de $4 mil en un solo día y ha llegado a tocar los 38.627 dólares, aunque posteriormente ha perdido fuerza y ahora ronda los $37,400, según datos de Bloomberg.

El activo digital más famoso del mundo se ha revalorizado más del 12% este viernes y ha alcanzado su nivel más alto desde el 15 de enero, fecha en la que llegó a tocar los 39.690 dólares. Su máximo histórico lo registró el 8 de enero, con 41.981 dólares.

Para Ángel Luis Quesada, consejero delegado de la empresa española de custodia de activos digitales Onyze, la subida de bitcóin no es una sorpresa, ya que la moneda se encuentra en un “rally alcista”. “Sinceramente, no creo que este año se quede por debajo de los 50.000 dólares”, afirma.

Para el experto, las causas de la subida del activo digital son varias, aunque la principal podría ser la maduración del mercado y la capacidad de ver a la moneda como activo refugio.

“En 2020 hemos podido ver que el bitcóin no se ha relacionado con la crisis mundial y que además se ha comportado bastante bien como valor refugio”, subraya.

Quesada apunta otros factores, entre ellos las señales de las autoridades europeas en cuanto a la regulación de las criptomonedas, los comentarios del dueño de Tesla, Elon Musk, en Twitter apoyando al bitcóin o el reciente caso de Gamestop en Wall Street.

“Es curioso observar que, a pesar de la reciente bajada de bitcóin de los últimos días, el interés de compra por parte de los inversores no ha parado”, sostiene Quesada.’

El ether, la criptomoneda de la red descentralizada Ethereum, ha tocado este viernes los 1.439 dólares, según datos de Bloomberg. La segunda criptodivisa más conocida se queda muy cerca de su máximo histórico del pasado 25 de enero, fecha en la que alcanzó los 1.475 dólares. Por esa razón, Quesada no espera que llegue a los 2.000 dólares a final de año. No obstante, advierte de que no por ello se debe de quitar valor a la criptomoneda y menos aún ante la inminente llegada de la red Ethereum 2.0 "En los próximos meses empezaremos a ver la emigración a Ethereum 2.0 y hay mucho interés en ver cómo afecta al valor de la moneda, aunque creo que le afectará de forma positiva", dijo Ángel Luis Quesada, consejero delegado de la empresa.

El ether, la criptomoneda de la red descentralizada Ethereum, ha tocado este viernes los 1.439 dólares, según datos de Bloomberg.

La segunda criptodivisa más conocida se queda muy cerca de su máximo histórico del pasado 25 de enero, fecha en la que alcanzó los 1.475 dólares.

Para el fundador de Onyze, la subida de ether podría estar justificada en parte en que esta criptomoneda “bebe de bitcóin”.

Quesada considera que el ether tiene un gran potencial, ya que no solo es un valor refugio sino también una criptodivisa con un valor de uso real.

Sin embargo, no cree que la subida de ether sea similar a la de bitcóin, ya que ambas criptomonedas tienen una naturaleza diferente.

“El ether debería subir de forma mucho más paulatina que bitcóin, ya que, si sube mucho de golpe, es posible que los costes de las transacciones de su red aumenten demasiado”, dijo.

Por esa razón, Quesada no espera que llegue a los 2.000 dólares a final de año. No obstante, advierte de que no por ello se debe de quitar valor a la criptomoneda y menos aún ante la inminente llegada de la red Ethereum 2.0.

“En los próximos meses empezaremos a ver la emigración a Ethereum 2.0 y hay mucho interés en ver cómo afecta al valor de la moneda, aunque creo que le afectará de forma positiva”, explica.

Otras criptomonedas de menor capitalización de mercado, como Aave o Polkadot, han empezado a ganar presencia.